Usa: Neuralink ha ottenuto il via libera per il primo impianto di chip in un cervello umano

- Neuralink, la società di neurotecnologie fondata da Elon Musk con l'obiettivo di sviluppare interfacce neurali impiantabili, ha annunciato di aver ottenuto l'autorizzazione della Food and Drug Administration statunitense (Fda) per procedere al primo test su esseri umani. L'obiettivo iniziale della società è di impiantare una interfaccia neurale che consenta di restituire la vista e le capacità motorie a persone che ne sono prive. La società ha precisato di non aver ancora intrapreso la ricerca di volontari per la sperimentazione. L'Fda, invece, non ha ancora commentato ufficialmente la notizia. Il regolatore Usa aveva respinto una precedente richiesta di Neuralink sulla base di considerazioni di sicurezza, secondo un rapporto diffuso dai media statunitensi lo scorso marzo. I chip di interfaccia neurale sviluppati dalla società sono già stati testati su scimmie, e sono progettati per interpretare segnali neurali e trasmetterli tramite tecnologia Bluetooth. (Was)