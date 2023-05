Filippine: Usa avvieranno diversi progetti di costruzione all'interno di basi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate Usa intendono avviare 14 progetti di costruzione all'interno di diverse basi militari, incluse le quattro di cui hanno recentemente ottenuto l'usufrutto dalle Filippine. Lo ha annunciato il portavoce delle forze armate filippine, colonnello Medel Aguilar. Gli Stati Uniti finanzieranno e realizzeranno interamente i progetti, che interesseranno anche l'aeroporto di Lal lo nella provincia settentrionale di Cagayan, di fronte a Taiwan, e una base a Balabac, nella provincia di Palwan, che affaccia sul Mar Cinese Meridionale. Il portavoce delle forze armate filippine ha riferito che i progetti includono la costruzione di un molo, la riabilitazione di una pista di decollo, la realizzazione di un sistema di comando e controllo e di hangar per la risposta ai disastri. Aguilar non ha comunicato il costo dei progetti, ma in precedenza Washington aveva riferito a Manila di voler spendere almeno 100 milioni di dollari per l'ammodernamento dei nove siti militari cui le forze Usa possono accedere in virtù degli accordi tra i due Paesi. (segue) (Fim)