Germania: ministro Trasporti Wissing, i carburanti sintetici sono indispensabili

- I carburanti sintetici, noti come “e-fuel”, sono indispensabili anche per il traffico automobilistico, nel percorso verso la neutralità per il clima. È quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti e del Digitale tedesco, Volker Wissing, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo l'esponente del Partito liberlademocratico (Fdp), affinché la Germania possa raggiungere i suoi obiettivi climatici, non esiste alternativa agli “e-fuel”: non soltanto per il trasporto aereo e marittimo, ma anche per quello automobilistico. “Abbiamo bisogno dei carburanti sintetici per la flotta esistente dei nostri veicoli”, ha affermato Wissing. L'esponente del governo federale ha, infine, evidenziato che, nel settore dei trasporti, è necessario un mix di diversi tipi di propulsione: elettricità, idrogeno ed “e-fuel”. (Geb)