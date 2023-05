Libano: leader Hezbollah, sulle presidenziali “dialogo politico senza precondizioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione delle elezioni presidenziali in Libano, il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah “non boicotta nessuno ed esorta a discutere della scelta di un nome senza precondizioni”. Lo ha dichiarato il capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, durante un’intervista televisiva, come riporta il sito web di informazione libanese “Naharnet”. Secondo Nasrallah, infatti, le forze politiche libanesi devono tornare al dialogo per affrontare le crisi che affliggono il Paese, mettendo da parte le divisioni. Quanto al governatore della Banca centrale libanese (Banque du Liban, Bdl), Riad Salamé, al centro di inchieste nazionali e internazionali, il capo di Hezbollah ha affermato che “dovrebbe dimettersi, oppure la magistratura dovrebbe assumersi le proprie responsabilità e destituirlo”. Infine, nella stessa intervista, Nasrallah ha fatto riferimenti agli ultimi sviluppi degli equilibri regionali, come l’accordo tra Iran e Arabia Saudita dello scorso marzo e il reintegro della Siria nella Lega araba. “Gli ultimi sviluppi nella regione invitano all’ottimismo”, ha commentato. Il capo di Hezbollah, tuttavia, ha puntato il dito contro Israele, esortandone le autorità a “ritirare le loro minacce e a porre fine alla loro arroganza”, poiché “qualsiasi errore potrebbe incendiare l’intera regione”. “Netanyahu ha fallito il suo tentativo di ristabilire la logica della deterrenza nell’ultimo scontro con la Striscia di Gaza”, ha aggiunto. Nasrallah ha quindi ammonito Israele di “non essere l’unico a minacciare una guerra di dimensioni maggiori”, poiché anche Hezbollah è in grado di farlo, nella consapevolezza che un conflitto “coinvolgerebbe centinaia di migliaia di combattenti”. Questa è stata dunque la sua risposta al capo dell’intelligence militare israeliana, Aharon Haliva, che, durante una conferenza organizzata dall’Istituto di politica e di strategia dell’università Reichman, aveva dichiarato che Hezbollah era “sul punto di commettere un errore”, che avrebbe potuto scatenare una guerra regionale. Secondo Haliva, dunque, “i rischi di un inasprimento delle tensioni che potrebbe degenerare in guerra non sono di scarso conto” perché la recente parata organizzata da Hezbollah vicino al confine con Israele potrebbe non essere finita. (Lib)