Giornalisti: Meloni, inviati di guerra rendono grandioso servizio

- "La testimonianza è il compito dei giornalisti di guerra". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio di saluto per la cerimonia di inaugurazione della mostra fotografica "Bearing Witness" all'Istituto italiano di cultura a New York. "Io voglio cogliere questa occasione per ringraziare i tanti professionisti che attraverso questo straordinario lavoro rendono un servizio grandioso all’informazione, al giornalismo, a noi rappresentanti delle Istituzioni che attraverso quegli scatti vediamo una realtà che ci aiuta a prendere delle scelte più consapevoli, fino ai cittadini. Gli occhi degli inviati di guerra sono gli occhi di chi ha il coraggio di stare sul campo, al fianco dei civili, dei soldati, lungo la fragile linea che divide la vita dalla morte. I loro occhi sono gli occhi della guerra. Senza di loro noi saremmo ciechi, senza di loro noi non avremmo la possibilità di sapere davvero cosa accade nei teatri di guerra, facendoci sentire parte di quello che sta succedendo", ha aggiunto la premier. (Rin)