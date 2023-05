Sardegna: con investimento di un milione di euro riqualificato cimitero Sassari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Sassari ha investito un milione di euro per i lavori di ammodernamento del cimitero comunale. Gli interventi hanno interessato prevalentemente l’area dell’ingresso principale, su viale Porto Torres: la riqualificazione complessiva del piazzale, la realizzazione di nuove rampe di accesso per persone con disabilità, la completa riqualificazione della palazzina uffici con un nuovo front office, nuove camere mortuarie, nuovi servizi igienici, la sistemazione di un blocco loculi particolarmente degradato e l’apertura di un posto di ristoro. L’utente che arriva al cimitero potrà, per mezzo del totem informativo posizionato all’ingresso, digitare il nome del defunto ed avere la posizione esatta della tomba. Comune di Sassari e la società concessionaria Servizi Cimiteriali Sassari hanno già definito i prossimi obiettivi: è prevista nel brevissimo periodo la creazione di un campo di inumazione multietnico, nel rispetto delle religioni e delle usanze di tutti. Si tratta di un impegno preso dalla Giunta a seguito di una votazione all’unanimità in Consiglio comunale di una mozione presentata a settembre. Sono inoltre in programma manutenzioni straordinarie in più di quaranta aree di intervento per sistemazione coperture, pavimentazioni, intonaci, impianti, ecc., un nuovo parcheggio su viale Porto Torres con 70 nuovi stalli, una strada di accesso verso via Pintor e saranno adeguate le tipologie e il numero di manufatti nuovi da realizzare per rispondere alle reali esigenze della comunità cittadina, che oggi preferiscono le cremazioni alle inumazioni. Quattro blocchi di cellette per 1.152 manufatti saranno realizzati nel breve periodo. Questo perché l’aumento della cremazione sta modificando le esigenze della comunità locale. Saranno anche costruite tombe di famiglia da 2, 4 e 6 posti. Sarà realizzato un parco fotovoltaico da circa 990 kwh: un intervento innovativo che darà autosufficienza al sistema cimiteriale. (segue) (Rsc)