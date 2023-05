Sardegna: con investimento di un milione di euro riqualificato cimitero Sassari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi posti salma anche per il cimitero dell’Argentiera: garantiranno il fabbisogno della comunità e saranno inseriti nel rispetto delle caratteristiche uniche del cimitero. I lavori, da circa 170mila euro per 32 ossari e 52 nuovi loculi, saranno finanziati in parte da conbtributi regionali ottenuti dal Comune di Sassari e in parte dalla società Concessionaria dei cimiteri di Sassari. “L’intervento già realizzato dalla Servizi Cimiteriali Sassari – ha affermato il sindaco Nanni Campus - ha già dato un forte segnale di cambiamento dell’immagine del nostro cimitero principale: dopo il nuovo crematorio un altro passo concreto nell’attuazione della concessione pluriennale che sta dimostrando come il partenariato pubblico privato, se ben ideato, può risolvere problemi e dare servizi di qualità”. L'assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Arru, ha evidenziato il fatto che "la ristrutturazione complessiva degli uffici, dei servizi igienici, della camera mortuaria e il rinnovato parcheggio – ha aggiunto l’assessora Rosanna Arru – rappresentano il primo lotto di una serie di interventi già pianificati che daranno risposte concrete alle istanze della comunità sassarese". Nella palazzina dedicata agli uffici è stato previsto anche una caffetteria che garantisce un servizio importante per tutti i visitatori. “I cimiteri stanno cambiando – ha detto Marcello Peretti, presidente della Servizi Cimiteriali Sassari - accanto alla sempre più importante informatizzazione di alcuni servizi vengono introdotte novità che consentano anche alle giovani generazioni di avvicinarsi a luoghi che altrimenti rischiano di diventare, in un futuro non così lontano, terre di nessuno. In quest’ottica la caffetteria è un ulteriore tassello nell’opera di ammodernamento dell’offerta di servizi ai cittadini”. (Rsc)