Francia: Parigi, tensioni tra militanti e forze dell'ordine fuori dall'assemblea generale di TotalEnergies

- Tensioni sono in corso a Parigi tra forze dell'ordine e manifestanti che si sono radunati davanti la Salle Pleyel, dove oggi si tiene l'assemblea generale di TotalEnergies. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che gli agenti hanno fatto ricorso al gas lacrimogeno per disperdere le persone che si sono radunate nei pressi della sala spettacoli con l'obiettivo di denunciare l'impatto ambientale delle attività del gruppo. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Le Figaro", sul posto sono attese fino a 400 persone. L'iniziativa è stata lanciata da una serie di associazioni e organizzazioni non governative come Greenpeace.(Frp)