Qatar-Turchia: incontro capi di Stato maggiore a Doha, focus su cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle forze armate del Qatar, il luogotenete-generale Salem bin Hamad al Nabit, ha ricevuto ieri a Doha l’omologo della Turchia, Selcuk Bayraktaroglu, con il quale ha discusso del rafforzamento della cooperazione militare tra i due Paesi. Lo ha riferito il portale di informazione “Al Khaleej Online”, citando un comunicato stampa del ministero dela Difesa del Qatar. Durante l’incontro, cui hanno partecipato delegazioni di alti ufficiali di entrambi i Paesi, si è sottolineata l’importanza del “fascicolo militare e della sicurezza”, considerato uno dei più importanti nelle relazioni bilaterali tra Ankara e Doha. Dal 2015, infatti, le Forze armate qatariote e turche hanno iniziati a realizzare progetti comuni sia nel campo dell’addestramento e della formazione, sia nel settore dell’industria della Difesa. Nel 2015, infatti, i due Paesi hanno firmato un accordo che ha consentito alla Turchia di stabilire in Qatar la sua prima base militare in Medio Oriente, operativa dal . Uno dei principali frutti di tale cooperazione è stata la produzione del nuovo carro armato Altay, realizzato dall’industria automobilistica turca Bmc Otomotiv Sanayi ve Ticaret (Bmc). Quest’ultima è il risultato di un partenariato turco-qatariota, del quale Ankara detiene il 51 per cento della proprietà, mentre Doha ne possiede il restante 49 per cento. (Res)