Usa: debito, negoziatori vicini ad un accordo per alzare il tetto per due anni

- Gli staff della Casa Bianca e dei repubblicani al Congresso si stanno avvicinando ad un accordo per alzare il tetto del debito federale per un periodo di due anni, tagliando al contempo la spesa pubblica in tutti i settori, con le uniche eccezioni previste per i finanziamenti al Pentagono e per i veterani. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che i negoziatori stanno continuando le discussioni, e che stanno iniziando a preparare il testo della proposta di legge. Alcuni dettagli, in ogni caso, sarebbero ancora da definire con precisione. L’accordo in questione consentirebbe di evitare un default che potrebbe verificarsi già dal primo giugno, venendo incontro alla maggior parte delle richieste avanzate dalle due parti durante le trattative. I tagli previsti accontenterebbero i repubblicani, ma non andrebbero ad incidere in maniera particolarmente significativa sui programmi domestici sostenuti dai democratici. Lasciando il Congresso nella serata di giovedì, il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, non ha fornito dettagli sulle discussioni, limitandosi ad affermare che "è molto complesso: ci vuole del tempo, ma stiamo lavorando per raggiungere un accordo che vada bene per tutti”. Le fonti hanno precisato che l’accordo in questione alzerebbe il tetto del debito per una durata di due anni, consentendo di superare le elezioni presidenziali del 2024. Oltre ai tagli alla spesa pubblica, che tuttavia non andrebbero a colpire quella per la difesa che invece è destinata ad aumentare, il compromesso andrebbe a ridurre l’incremento della tassazione approvato l’anno scorso dal Congresso per le grandi multinazionali, anche se su quest’ultimo punto si starebbe ancora discutendo. (Was)