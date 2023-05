Usa: la campagna presidenziale di DeSantis raccoglie 8 milioni di dollari in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna presidenziale del governatore della Florida, Ron DeSantis, ha raccolto donazioni per 8,2 milioni di dollari nelle 24 ore successive all'annuncio ufficiale della candidatura. Lo ha confermato al quotidiano "New York Times" la squadra elettorale del governatore, secondo cui un milione di dollari è stato raccolto in una singola ora. Dopo mesi di speculazioni e preparativi, DeSantis ha lanciato ufficialmente la sua candidatura mercoledì, durante una diretta streaming su Twitter segnata da problemi tecnici. DeSantis ha attribuito i problemi al gran numero di utenti connessi, "il pubblico più grande che hanno mai avuto" su quella piattaforma. Il "New York Times" ricorda che la campagna dell'ex presidente Donald Trump, di contro, ha raccolto 9,5 milioni di dollari nelle sei settimane seguite all'annuncio della sua ricandidatura alla Casa Bianca, dopo le elezioni di medio termine dello scorso novembre. (Was)