Vietnam: vicepremier Tran Luu Quang conferma obiettivo crescita Pil del 6,5 per cento

- Il Vietnam non rivedrà l'obiettivo di crescita economica per l'anno 2023, attualmente fissato al 6,5 per cento del prodotto interno lordo. Lo ha dichiarato il vicepremier vietnamita, Tran Luu Quang, nel corso del forum sul "Futuro dell'Asia" organizzato a Tokyo da Nikkei. Nel primo trimestre di quest'anno l'economia vietnamita ha conseguito una crescita del 3,3 per cento, assai inferiore alle attese. Quang ha riconosciuto che il settore pubblico del suo Paese non si è ancora pienamente ripreso dalle ricadute della pandemia di Covid-19; il Vietnam fa anche i conti con una domanda debole e il calo degli investimenti nel settore privato, dovuto all'aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti e altrove. "Stiamo accelerando gli investimenti nel settore pubblico (...) per compensare alcune delle aree che il settore privato non è in grado di coprire", ha spiegato il vicepremier, ammettendo però che "ci sono alcuni ritardi". Quang ha previsto "che nel terzo trimestre potremo riscontrare alcuni dei benefici delle nostre politiche. Nel quarto trimestre, vedremo benefici reali". (Fim)