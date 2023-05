Giappone: critiche al figlio del premier Kishida per le foto scattate nella residenza ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio del primo ministro Fumio Kishida, Shotaro, è stato duramente redarguito per le "fotografie inadeguate" scattate nella residenza ufficiale del primo ministri durante un "evento familiare" lo scorso anno. Lo ha dichiarato il portavoce del governo, Hirokazu Matsuno, rispondendo alle polemiche innescate dalla pubblicazione delle fotografie di feste nella residenza del premier. Il portavoce ha dichiarato che il governo "è consapevole che le azioni del figlio maggiore del primo ministro non sono appropriate". La vicenda è divenuta pubblica dopo che il settimanale "Shukan Bunshun" ha rilanciato alcune foto apparentemente scattate dal figlio del premier: nelle foto Shotaro Kishida e una decina di altre persone sono ritratte in posa sulla scalinata del tappeto rosso, tradizionalmente riservata alle foto di gruppo ufficiali dei nuovi governi. In una delle foto, Shotaro e altri, vestiti in abiti casual, sembrano imitare proprio una foto di gruppo di governo. Ulteriori foto sono state scattate dal leggio solitamente usato dal primo ministro per conferenze stampa ufficiali. Shotaro Kishida era già stato bersaglio di critiche lo scorso ottobre, dopo la sua nomina a segretario esecutivo del padre, un incarico che le opposizioni parlamentari in Giappone hanno additato come un caso di nepotismo. Ieri il primo ministro ha ribadito che non intende privare il figlio dell'incarico. (Git)