Ucraina: il "Wall Street Journal" ripercorre le 36 ore di un gruppo di coscritti a Bakhmut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di coscritti dell'esercito ucraino inviato a combattere a Bakhmut lo scorso febbraio, quasi del tutto privo di addestramento, ha combattuto nella città per 36 ore perdendo 11 dei suoi 16 uomini. Lo scrive il "Wall Street Journal", che in un articolo ripercorre la sorte del gruppo di coscritti e di tante unità simili inviate dall'Esercito ucraino per tentare di respingere l'offensiva russa nella città, che è capitolata dopo una battaglia di 10 mesi la scorsa settimana. I militari ucraini intervistati dal quotidiano includono uomini di ogni sorta o provenienza: da un disoccupato padre di tre figli a un ex carcerato. Nella battaglia di Bakhmut hanno perso la vita decine di migliaia di militari russi e ucraini. Nel tentativo di preservare le forze meglio armate e addestrate in vista dell'offensiva primaverile, e a corto di veterani a causa della guerra in corso da più di un anno, Kiev ha inviato per mesi a Bakhmut coscritti alle prime armi e unità di volontari della difesa territoriale. Si è trattato, secondo il quotidiano statunitense, di un enorme prezzo di sangue: il successo o il fallimento di tale strategia dipenderà in larga misura dall'esito dell'offensiva che l'Ucraina prepara da mesi. (Was)