Brasile: Banca di sviluppo annuncia linea di credito per investimenti in innovazione (2)

- La Confederazione nazionale dell'industria (Cni) ha affermato che le linee di credito annunciate in favore del settore industriale del Bndes sono importanti per ridisegnare la politica industriale brasiliana. "Lo stanziamento di risorse esclusive per il finanziamento delle attività industriali, così come succede per il settore agricolo, assicurerà credito e condizioni coerenti con le opportunità e le sfide del settore industriale", ha affermato il presidente della Cni, Robson Braga. (Brb)