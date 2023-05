Giappone: posizione netta sull'estero tocca nuovo record nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione netta del Giappone sull'estero - la differenza tra attività e passività finanziarie esterne del Paese - ha toccato un record nel 2022, in aumento dello 0,2 per cento a 418.630 miliardi di yen (3 mila miliardi di dollari), per effetto del deprezzamento dello yen. Lo ha comunicato il ministero delle Finanze, confermando anche che il Giappone è rimasto il maggior creditore mondiale per il 32mo anno consecutivo davanti alla Germania, con una posizione netta di 389 mila miliardi di yen, e alla Cina, con 335.780 miliardi di yen, secondo i dati forniti dal Fondo monetario internazionale (Fmi) e da altre istituzioni. Le attività finanziarie esterne del governo, delle aziende e dei singoli investigatori giapponesi sono ammontate a 1,338 milioni di miliardi di yen, il dato più alto di sempre e il 14mo incremento annuo consecutivo. (segue) (Git)