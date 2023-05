Iraq-Repubblica Ceca: incontro ministri Esteri, focus su cooperazione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, ha ricevuto ieri a Baghdad l’omologo della Repubblica Ceca, Jan Lipavsky, con il quale ha discusso del rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi, in particolare sul piano energetico. Secondo l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, Lipavsky era accompagnato da una delegazione di rappresentanti di 15 aziende, che si sono intrattenute con diversi rappresentanti del settore privato iracheno. Hussein ha quindi sottolineato l’importanza della collaborazione con la Repubblica Ceca per lo sviluppo dell’economia irachena, anzitutto nel settore energetico. A tale proposito, il capo della diplomazia irachena ha annunciato che il Paese si appresta a diventare un importante produttore di gas naturale, non solo di petrolio. Lipavsky, da parte sua, ha manifestato il suo interesse a sviluppare l’industria militare in Iraq, che contribuirà al rilancio e alla diversificazione dell’economia, ma anche alla sicurezza del Paese. Oltre a Hussein, Lipavsky ha incontrato il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, al quale ha consegnato un invito ufficiale a Praga. Prima della sua visita ufficiale in Iraq, il capo della diplomazia ceca si era recato in Arabia Saudita, dove il 24 maggio aveva incontrato l’omologo di Riad, Faisal Bin Farhan. (Irb)