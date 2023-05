Kuwait-India: l’India intende diversificare e ampliare le relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha recentemente manifestato l’intenzione di diversificare e di ampliare le sue storiche relazioni con il Kuwait e auspica che si organizzino “visite di alto livello al momento opportuno”. Infatti, “come il Kuwait è fondamentale per la sicurezza energetica dell’India, così l’India è essenziale per la sicurezza alimentare del Kuwait”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore dell’India, Adarsh Swaika, in un’intervista al quotidiano kuwaitiano “Kuwait Times”. “Abbiamo già tenuto consultazioni al ministero degli Esteri a New Delhi durante la prima settimana di maggio”, ha spiegato, “dopo un intervallo di oltre quattro anni. Siamo impazienti di assistere alla visita del ministro degli Esteri del Kuwait in India a tempo debito”. L’ultima visita di questo livello, infatti, è stata quella del ministro degli Esteri del Kuwait in India, nel marzo 2021, e dell’omologo indiano in Kuwait, a giugno dello stesso anno. “Ora attendiamo con impazienza uno scambio di visite al più alto livello”, ossia tra capi di Stato. (Res)