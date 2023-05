Energia: compagnia francese Engie intende aumentare la propria presenza negli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica francese Engie intende aumentare la propria presenza negli Emirati Arabi Uniti, dove ha già investito complessivamente 11,9 miliardi di dollari in progetti di sviluppo sostenibile. Secondo il quotidiano saudita “Arab News”, il direttore di Engie per la regione dell’Africa e del Medio Oriente, Frédéric Claux, ha spiegato che la compagnia sta cercando di espandersi sul mercato emiratino con progetti per lo sviluppo di soluzioni ecologicamente sostenibili per la desalinizzazione dell’acqua, di accumulatori di energia e di idrogeno verde. La compagnia, del resto, è già coinvolta in diversi progetti negli Emirati, come la realizzazione dell’impianto fotovoltaico di Al Ajbai, che produrrà 1,5 gigawatt di energia. Inoltre, Engie ha investito 800 milioni di dollari nella realizzazione del Mirfa 2 Reverse Osmosis Independent Water Project, per la produzione di quasi 76 milioni di litri d’acqua al giorno. Inoltre, la Engie possiede il 40 per cento della compagnia emiratina National Central Cooling, nota come Tabreed, specializzata nella produzione di impianti di raffreddamento. (Res)