Siria: la Turchia avvia realizzazione progetto abitativo per rifugiati rimpatriati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha avviato la realizzazione di un progetto abitativo che comprende circa 240mila case, destinate ai rifugiati rimpatriati in Siria. Il complesso si trova nella città di Ghandoura, nel governatorato settentrionale di Aleppo, in prossimità del confine turco. Lo ha riferito il quotidiano qatariota “The Peninsula”. “I rifugiati siriani che vivono in Turchia si stabiliranno in queste case, che contribuiscono al loro ritorno volontario sicuro e dignitoso”, ha annunciato il ministro dell’Interno turco, Suleyman Soylu. Il progetto, realizzato sul sito di un vecchio aerodromo, dovrebbe essere completamente realizzato entro tre anni. A finanziarlo sono essenzialmente l’Agenzia governativa turca per la gestione delle catastrofi (Afad) e il Fondo del Qatar per lo sviluppo. (Res)