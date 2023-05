Giappone: Kishida, lavoriamo per "co-creare" futuro con partner asiatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone lavora per "co-creare" il futuro con i suoi partner asiatici. Lo ha dichiarato il primo ministro giapponese Fumio Kishida, nel corso del suo intervento al forum sul "Futuro dell'Asia" organizzato a Tokyo da Nikkei. Kishida ha affermato che il partenariato paritario e la "co-creazione di un futuro comune per l'Asia" sono elementi cruciali per realizzare la visione di un "Indo-Pacifico libero e aperto" promossa da Tokyo e dai suoi alleati. L'Asia, ha detto il premier, sta diventando uno dei mercati di consumo più grandi al mondo, ma "affronta molte sfide sociali, come la disparità tra ricchi e poveri, la congestione del traffico stradale, e la vulnerabilità delle infrastrutture finanziarie, informative ed energetiche". Il capo del governo giapponese ha anche posto l'accento sulla cooperazione nell'ambito dell'innovazione, menzionando come esempio il progetto della valuta digitale cambogiana Bakong, sviluppata con la partecipazione di una startup giapponese. (Git)