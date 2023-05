Ucraina: "Cnn", l'Iran invia droni alla Russia via nave attraverso il Mar Caspio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran invia alla Russia i droni utilizzati nel conflitto in Ucraina via nave, lungo una rotta diretta che attraversa il Mar Caspio. Lo scrive l'emittente televisiva "Cnn", secondo cui i due Paesi utilizzano la medesima via di comunicazione per l'invio di munizioni, proiettili di mortaio e altre forniture militari. Il traffico di navi più intenso avviene tra i porti iraniani di Amirabad e Anzali e quello russo si Astrakhan. "Cnn" cita i dati della società di monitoraggio Lloyd's List Intelligence, che rilevano come sempre più navi da carico in navigazione nel Mar Caspio stiano disattivando i loro localizzatori. Secondo "analisti" citati dall'emittente televisiva, i Paesi occidentali possono fare poco per fermare questi invii, dal momento che gli altri Paesi rivieraschi dell'Asia centrale - Azerbaigian, Turkmenistan e Kazakhstan - non dispongono della "capacità di interdizione e delle motivazioni" necessaire a ostacolare tali traffici. (Was)