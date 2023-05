Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L’assessore alle Politiche sociali Massimiliano Maselli partecipa alla conferenza tematica “Funghi- qualità e sicurezza alimentare”.Lungotevere in Sassia 3 (ore 13)- L’assessore Sport e Ambiente Elena Palazzo interviene al Convegno “Vela Latina e Vela al Terzo. Insieme per l’Unesco” nell’ambito del secondo Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum promosso dalla Camera di Commercio di Latina e Frosinone.Gaeta, Villa Irlanda Grand Hotel, via Lungomare Caboto 6 (ore 15)- L’assessore al Lavoro, Scuola e Università Giuseppe Schiboni partecipa al secondo Summit nazionale sull'Economia del Mare Blue Forum" intitolato "Italia nazione di mare".Gaeta, Villa Irlanda Grand Hotel, via Lungomare Caboto 6 (ore 17) (segue) (Rer)