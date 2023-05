Usa: Texas, repubblicani chiedono impeachment nei confronti del procuratore generale Ken Paxton

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un comitato speciale guidato dai repubblicani alla Camera dei rappresentanti del Texas ha chiesto l’avvio di una procedura di impeachment nei confronti del procuratore generale dello Stato, Ken Paxton, per una serie di abusi d’ufficio. La commissione ha annunciato la sua decisione al termine di una sessione esecutiva a porte chiuse. Paxton, che già nel 2015 è stato incriminato per frode da un gran giurì dello Stato, potrebbe essere costretto a dimettersi in caso di impeachment, in attesa di un verdetto all’interno del Senato del Texas. Si tratterebbe di un avvenimento eccezionale, dal momento che ci sono stati solamente altri due casi simili dal 1876: uno nei confronti dell’ex governatore James Ferguson, nel 1917, e un altro negli anni Settanta, nei confronti di un giudice distrettuale. Il procuratore generale, anche lui repubblicano, ha commentato la notizia su Twitter, affermando che “il rovesciamento dell’esito elettorale inizia sempre a porte chiuse”. La decisione del comitato è arrivata a seguito della testimonianza fornita da una squadra di esperti ingaggiati per indagare sulle accuse di corruzione e abuso d’ufficio avanzate nei confronti di Paxton. Le indagini hanno concluso che il procuratore generale avrebbe sfruttato illegalmente la sua posizione politica per aiutare le attività di un imprenditore immobiliare nella zona di Austin, che avrebbe anche assunto una donna con la quale Paxton avrebbe avuto una relazione. Secondo i funzionari che hanno condotto le indagini, le azioni del procuratore generale sarebbero perseguibili penalmente. (Was)