Giappone: sparatoria a Nagano, arrestato figlio del presidente dell'assemblea cittadina

- Le forze dell'ordine giapponesi hanno arrestato nelle prime ore di oggi il figlio 31enne del presidente dell'assemblea cittadina di Nakano, nella prefettura di Nagano, che sarebbe il responsabile della sparatoria costata la vita a quattro persone nella giornata di ieri. Secondo fonti investigative citate dalla stampa giapponese, l'uomo arrestato è il figlio maggiore di Masamichi Aoki, presidente dell'assemblea municipale della cittadina teatro della sparatoria. Dopo aver accoltellato una donna e aperto il fuoco con un fucile da caccia contro un passante e due agenti di polizia, l'uomo si era asserragliato nella sua abitazione. Nelle ultime ore i media giapponesi hanno fornito altri dettagli dell'accaduto: nel pomeriggio di ieri il 31enne, vestito in abiti mimetici e col volto coperto, è stato avvistato dai passanti mentre inseguiva una donna 66enne armato di coltello: una volta raggiunta, l'ha colpita prima alla schiena e poi al petto, urlando ai passanti di averlo fatto "perché ne aveva voglia". La donna è poi risultata essere una vicina dell'uomo. La polizia, allertata dai passanti, ha inviato sul posto una pattuglia di due agenti, che Masamichi ha ucciso con un fucile da caccia. Ha perso la vita anche un anziano, trovato privo di sensi vicino all'abitazione del sospettato. La Polizia ha inviato agenti in forze ed evacuato le abitazioni in un raggio di 300 metri. Nella notte, l'uomo si è arreso ed è stato tratto in arresto. Gli inquirenti stanno ancora indagando sul movente. (Git)