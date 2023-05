Infrastrutture: Tajani, Corridoio 8 potrebbe favorire esportazioni dal meridione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una realtà come la Puglia e tutto il Meridione può pensare di utilizzare il Corridoio 8, che collegherà l'Adriatico alla regione dell'Europa orientale, arrivando fino in Bulgaria, per favorire le esportazioni. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, durante una visita a Brindisi per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Pino Marchionna. "Organizzeremo a Brindisi una riunione con i ministri degli Esteri di Macedonia del Nord, Albania e Bulgaria per individuare un percorso comune per realizzare il Corridoio 8", ha fatto sapere Tajani, riferendo che il progetto riceverà finanziamenti dall'Unione europea, ma anche dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) e dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). "Vogliamo che questa parte dell'Italia cresca", ha poi dichiarato il ministro riferendosi al Sud Italia. "Vogliamo anche far sì che la Puglia e il Sud diventino un grande hub energetico", ha aggiunto.(Res)