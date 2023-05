Tunisia: Piantedosi, grati per il rilevante sforzo nel sorvegliare frontiere marittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è grata alla Tunisia per il rilevante sforzo che sta compiendo nel sorvegliare le sue frontiere marittime e contrastare i trafficanti di esseri umani. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, commentando la notizia dell’arresto di una persona sospettata di essere uno dei principali scafisti coinvolti nelle partenze da Sfax. “Anche nella mia ultima visita a Tunisi ho manifestato, al presidente (Kais) Saied e al mio omologo (Kamel) Fekih, l’apprezzamento del governo italiano per gli importanti risultati che, grazie al rafforzamento della cooperazione di polizia fra i nostri due Paesi, si stanno ottenendo nella lotta alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di migranti", ha affermato il ministro, aggiungendo: "L’Italia sta sostenendo in maniera concreta l’impegno di Tunisi su questo fronte, anche con piani di assistenza tecnica e forniture di mezzi. Proprio oggi sono stati consegnati alle autorità tunisine 50 nuovi veicoli, acquistati con risorse messe a disposizione dal Viminale, per un sostegno alle attività di controllo dei confini”.(Res)