Usa: Biden nomina il generale Charles Quinton Brown Jr. all’incarico di capo di Stato maggiore congiunto

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato il generale Charles Quinton Brown Jr. all’incarico di capo di Stato maggiore congiunto al posto di Mark Milley, il cui mandato è in scadenza quest’anno. Durante una cerimonia organizzata alla Casa Bianca, a cui hanno preso parte anche la vicepresidente, Kamala Harris, e il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, Biden ha affermato che il generale, che attualmente serve come capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, è “un guerriero, che sa come mantenere la calma in situazioni difficili”. Ripercorrendo la sua esperienza sul campo, il presidente Usa ha aggiunto che la “visione strategica” di Brown Jr., soprattutto nella regione indopacifica, sarà di grande importanza per il Paese. “Il mondo è ad un punto di svolta, e per proteggere i nostri cittadini dobbiamo adattarci rapidamente alle nuove minacce e alle nuove sfide”, ha spiegato. Biden ha anche ringraziato il generale Mark Milley, per il suo “instancabile lavoro al servizio del Paese: ha guidato le nostre Forze armate in un contesto di sicurezza tra i più complessi nella nostra storia”. (Was)