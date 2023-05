Ucraina: Tajani, necessaria una pace giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Ucraina è complicata. L'Italia vuole che si raggiunga una pace ad ogni costo, ma deve essere una pace giusta. Ecco perché bisogna convincere la Russia a ritirare le proprie truppe. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a margine di una visita a Brindisi per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Pino Marchionna. "Bisogna rispettare il diritto internazionale. Una pace che sia la sconfitta dell'Ucraina o la cessione di mezza Ucraina alla Russia non è una pace, ma una resa", ha aggiunto il ministro.(Res)