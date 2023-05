Brasile: Lula critica consiglio di sicurezza Onu, sta perdendo legittimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha criticato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Unsc) affermando che l'organismo sta "perdendo legittimità". "Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha perso legittimità. È preoccupante che si pronunci sempre più su questioni che riguardano tutti, come il clima e la salute, senza che gran parte del mondo sia adeguatamente rappresentato nella sua composizione. Il Brasile ha lottato affinché i paesi in via di sviluppo avessero un seggio permanente. Ciò include naturalmente i paesi africani", ha dichiarato Lula, nel corso delle celebrazioni della Giornata dell'Africa, presso il ministero degli Esteri. (segue) (Brb)