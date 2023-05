Governo: Cdm, via libera a ddl per ratifica ed esecuzione di tre accordi e una convenzione internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In secondo luogo, la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 (disegno di legge). L'Accordo di partenariato e cooperazione, spiega la nota, sostituisce quello di cooperazione del 1980 tra la Cee e gli Stati dell'Asean. Gli obiettivi principali sono l'intensificazione di un dialogo globale su questioni di reciproco interesse ed il rafforzamento della cooperazione in un'ampia gamma di settori strategici, quali, tra l'altro: stabilità, giustizia, sicurezza e sviluppo internazionali: collaborazione nelle organizzazioni regionali e internazionali, lotta al terrorismo, lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa, riconoscimento della minaccia rappresentata dalla fabbricazione e dalla circolazione illegale di armi leggere e di piccolo calibro; scambi e investimenti: cooperazione nell'ambito delle questioni sanitarie e fitosanitarie, degli ostacoli tecnici agli scambi, della semplificazione delle procedure doganali e della politica della concorrenza; giustizia, libertà e sicurezza: cooperazione giudiziaria, gestione dei flussi migratori, lotta alla criminalità organizzata, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alla diffusione di droghe illecite; promozione del dialogo in materia di politica economica e cooperazione fiscale; cooperazione scientifica, tecnologica e nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'istruzione e della cultura, dell'ambiente, dell'occupazione e della sanità. In terzo luogo, la ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta a l'Aja il 13 gennaio 2000 (disegno di legge). Il testo ratifica la Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta a l'Aja il 13 gennaio 2000, che mira a rafforzare, a livello internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti. Essa, inoltre, introduce un meccanismo di cooperazione tra le autorità degli Stati contraenti, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del dicembre 2006.٠ (Rin)