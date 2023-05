Brasile: governo annuncia misure per ridurre prezzi delle automobili utilitarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sconto previsto varierà dall'1,5 al 10,79 per cento, in base a tre fattori: il valore del veicolo (più economica è l'auto, maggiore è lo sconto fiscale), l'emissione di sostanze inquinanti (più pulito è il motore e il relativo processo produttivo, maggiore è lo sconto) e la filiera nazionale (maggiore è la percentuale di parti e accessori prodotti in Brasile, maggiore è lo sconto). In un incontro con il governo ieri, 24 maggio, il presidente del gruppo automobilistico Stellantis per il Sud America, Antonio Filosa, aveva evidenziato la necessità che il governo facilitasse l'accesso al credito per la popolazione per favorire la crescita del settore automobilistico nel Paese. Filosa, alla guida del gruppo che rappresenta il 33 per cento del mercato automobilistico brasiliano, sottolineava che gli alti tassi di interesse (il tasso di riferimento dell'economia è al 17,75 per cento) sono un ostacolo al progresso del settore automobilistico in Brasile. (Brb)