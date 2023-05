Brasile: Banca centrale, valuta digitale potrebbe essere lanciata a fine 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio del 2021 la Bc aveva divulgato una nota con le linee guida per la creazione della moneta digitale. Nel documento indicava che la moneta dovrà servire per "accompagnare il dinamismo dell'evoluzione tecnologica dell'economia brasiliana". Tra le linee guida veniva indicata la possibilità di sviluppare modelli innovativi basati sugli sviluppi tecnologici, come smart contract, Internet delle cose (IoT), la previsione per l'utilizzo nei pagamenti al dettaglio e la capacità di eseguire operazioni online ed eventualmente operazioni offline. (segue) (Brb)