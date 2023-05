Usa: il malware cinese segnalato da Microsoft ha colpito anche la Marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il malware la cui scoperta è stata annunciata da Microsoft nei giorni scorsi, che si ritiene sia stato piazzato da un gruppo di hacker sponsorizzato dal governo cinese, ha colpito anche la Marina degli Stati Uniti. Lo ha confermato Carlos Del Toro, il segretario della Marina Usa. “Il malware ha colpito anche noi, e queste azioni da parte della Cina non sono una sorpresa: non solo negli ultimi due anni”, ha detto, parlando in diretta sull’emittente “Cnbc”. Il segretario non ha fornito ulteriori dettagli in merito ad eventuali attacchi informatici che hanno colpito la Marina, lasciando però intendere che le autorità statunitensi hanno passato anni a contrastare azioni del genere da parte di Pechino. Nella giornata di ieri, Microsoft e diverse agenzie di intelligence Usa hanno confermato che un gruppo di hacker chiamato Volt Typhoon, sponsorizzato dal governo di Pechino, ha piazzato un codice informatico all’interno di diverse infrastrutture critiche nel territorio federale, oltre ai sistemi di telecomunicazione nel territorio di Guam. Per il momento, la società ha precisato che gli hacker si sono limitati a condurre attività di monitoraggio, senza avviare attacchi informatici di portata significativa. La notizia ha comunque preoccupato il governo federale, soprattutto perché il territorio di Guam, sede di diverse basi militari statunitensi e grazie ad una posizione geografica strategica nell’Oceano Pacifico, rappresenterebbe una componente essenziale di una eventuale risposta di Washington a possibili operazioni militari cinesi nei confronti di Taiwan. (Was)