Usa: ancora nessun accordo su debito, deputati lasciano Washington per il ponte del Memorial Day

- Ancora nessun accordo sul rialzo del tetto al debito federale, a pochi giorni dal primo giugno, che il Tesoro ha indicato a più riprese come la data a partire dalla quale il Paese potrebbe andare incontro ad un default. Il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha lasciato questa sera il Congresso affermando che le discussioni tra gli staff della Casa Bianca e dei repubblicani “continueranno fino a che non sarà raggiunto un accordo”. In mancanza di una proposta da votare, i deputati stanno anche iniziando a lasciare Washington per il ponte del Memorial Day, la festa nazionale istituita per commemorare e rendere omaggio ai soldati statunitensi caduti in tutte le guerre, che si terrà lunedì 29 maggio. Anche se gli staff continueranno a lavorare, questo lascerà alla Camera solo due giorni per votare una eventuale proposta per alzare il tetto del debito prima del primo di giugno. Nel caso in cui venga raggiunto un accordo, in ogni caso, ai parlamentari sarà fornito un avviso con un anticipo di 24 ore, per dare loro il tempo di tornare nella capitale per il voto. (Was)