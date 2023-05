Usa: regali di lusso al senatore Menendez da una azienda del New Jersey, governo avvia indagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha avviato una indagine su una serie di regali inviati al senatore democratico Robert Menendez, presidente della commissione Esteri della camera alta del Congresso, e alla moglie, che includerebbero un appartamento a Washington, una macchina di lusso, gioielli e anche denaro. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che le autorità federali stanno cercando di verificare se il senatore abbia ricevuto i regali da parte da parte del proprietario (o dei suoi associati) di Is Eg Halal, una azienda con sede a Edgewater, in New Jersey, che avrebbe recentemente ottenuto un contratto in esclusiva con il governo egiziano per attestare la certificazione halal di prodotti alimentari. Un contratto che sarebbe stato assegnato anche se il dipartimento dell’Agricoltura Usa ha fatto notare che l’azienda in questione non avrebbe alcuna esperienza in materia. “Sono sicuro che tutto si risolverà con un nulla di fatto”, ha commentato Menendez, smentendo ogni accusa. Secondo le fonti, le indagini sarebbero coordinate dal procuratore del distretto meridionale di New York, Damian Williams, in collaborazione con il Federal Bureau of Investigation (Fbi). Nello specifico, le indagini sarebbero tese a verificare se Menendez, che in qualità di presidente della commissione Esteri si occupa della gestione di aiuti per miliardi di dollari dagli Stati Uniti all’Egitto, abbia ricevuto “impropriamente” regali da parte dei vertici dell’azienda, garantendo in cambio “favori” non meglio specificati. La società ha ottenuto in esclusiva un contratto con il governo egiziano per confermare la certificazione halal di esportazioni di carne sul piano globale. (Was)