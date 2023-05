Serbia: presidente Vucic a Lajcak, molto preoccupato per situazione nel nord del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha riferito al rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak, di essere "molto preoccupato" per la situazione nel nord del Kosovo. "La preoccupazione deriva dalla costante necessità di Albin Kurti di provocare incidenti per far scoppiare un conflitto e presentarsi come un grande eroe albanese", ha detto Vucic, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Fonet". Il presidente serbo ha quindi sottolineato che la sua apprensione deriva anche dall'atteggiamento "maldestro e ingenuo" dei Paesi del Quintetto (Usa, Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania). (Seb)