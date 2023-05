Serbia: presidente Vucic, situazione nel nord del Kosovo tesa a causa di elezioni "finti sindaci"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che la situazione nel nord del Kosovo è "molto difficile e tesa", a causa delle previste sedute costituenti di domani nei comuni del nord al fine di eleggere "tre finti sindaci dopo le elezioni più vergognose e miserabili del mondo". Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". Vucic presente a Novi Sad all'apertura dello stabilimento della multinazionale giapponese Nidec, ha sottolineato a tal proposito di aver parlato ieri con i diplomatici statunitensi Derek Chollet, Gabriel Escobar e l'ambasciatore Usa a Belgrado, Christopher Hill, della difficile situazione in Kosovo. "Chiedo solo ai serbi di mantenere la pace e a questi sindaci posso dire che non saranno mai accettati", ha aggiunto Vucic. Il presidente serbo ha quindi ringraziato "per l'attenzione e il rispetto" il gruppo di persone che ieri è partito a piedi dal Kosovo per partecipare alla manifestazione organizzata dal Partito progressista serbo (Sns) da lui guidato il 26 maggio a Belgrado. "Il mio messaggio per loro è che lotteremo affinché la popolazione serba sopravviva in Kosovo e affinché la Serbia sopravviva e preservi le principali premesse della sua Costituzione. Quanto sono preoccupato per domani e per tutto quello che verrà dopo è meglio che non lo dica", ha concluso Vucic.(Seb)