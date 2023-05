Kosovo: nuova udienza nel processo Uck, ascoltato teste in Procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi una nuova udienza all’Aia nell’ambito del processo all’ex presidente kosovaro Hashim Thaci. Insieme a lui sono imputati, presso la corte per i crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), gli ex presidenti del Parlamento Kadri Veseli e Jakup Krasniqi, nonché l'ex deputato Rexhep Selimi. Secondo quanto riferisce il sito “Telegrafi”, nella giornata di oggi prosegue la deposizione del sesto testimone avviata nella giornata di ieri. Dopo oltre due anni di detenzione, il 3 aprile è iniziato il processo contro gli ex vertici dell'Uck. Thaci, Veseli, Krasniqi e Selimi si sono dichiarati non colpevoli per tutti i capi d'accusa.(Alt)