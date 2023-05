Ucraina: Crosetto, importante portare pace e stabilità nel continente europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla guerra in Ucraina ci si pone un unico obiettivo: riportare la pace e la stabilità nel continente europeo e allargarla. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante il panel "L'Europa della Difesa" tenuto in occasione del Festival dell’Economia in corso a Trento. “Guardiamo a questa guerra con più attenzione perché è vicina, ma ci sono altre ferite nel mondo”, ha ricordato il ministro. Parlando della possibilità di creare un sistema collettivo di difesa a livello europeo, Crosetto ha spiegato che significa “mettere insieme le forze armate di tutti i Paesi affinché possano lavorare insieme”. “Ci stiamo lavorando”, ha detto Crosetto. “Le missioni internazionali di pace hanno contribuito alla fiducia dei cittadini nei confronti della Forze armate. È così in Serbia e Kosovo, o in Libano, così come nelle 44 missioni internazionali”, ha spiegato il ministro. “In caso di necessità di difendere la patria abbiamo selezionato delle persone che per noi dovrebbero essere disposte a morire. Questa è un’idea che abbiamo allontanato, ci fa orrore (…) Questo deve però farci pensare quanto mettiamo sul piatto della bilancia la democrazia e le libertà”, ha concluso.(Res)