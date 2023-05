Iraq: premier Sudani riceve ministro Esteri Repubblica Ceca, pronti a collaborare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq ha superato i problemi relativi alla sicurezza e le sue porte sono aperte a collaborazioni fruttuose, con tutti i suoi "amici". Lo ha affermato il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, nel corso di un incontro con il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Jan Lipavsky, in visita a Baghdad. Nell'occasione, il premier iracheno ha sottolineato che anche le aziende ceche possono trovare in Iraq opportunità per "contribuire ai piani governativi per la costruzione di infrastrutture e l'ammodernamento dei servizi". Durante l'incontro, ha riferito l'agenzia di stampa irachena "Ina", le parti hanno discusso di cooperazione bilaterale tra i propri Paesi in settori quali agricoltura, energia, sanità, trasporto aereo, e dei modi per aumentare il volume degli scambi commerciali tra l'Iraq e la Repubblica Ceca. Il premier ha anche fatto riferimento al ruolo "positivo" della Repubblica Ceca e al sostegno agli sforzi delle forze di sicurezza irachene nella lotta al terrorismo, all'interno della Coalizione internazionale e della missione di addestramento della Nato in Iraq. Lipavsky, riferisce l'agenzia di stampa irachena "Shafaq", è stato anche ricevuto dall'omologo Fuad Hussein, con cui ha discusso delle modalità per rafforzare le relazioni economiche e commerciali. A tal proposito, il titolare della diplomazia irachena ha ricordato che rappresentanti di 15 compagnie ceche hanno accompagnato Lipavsky nella sua visita e hanno avviato discussioni per comprendere come sostenere e rafforzare l'economia irachena e promuovere legami commerciali bilaterali. "Siamo disposti a promuovere e approfondire i nostri legami con l'Iraq, in particolare nel settore della difesa", ha dichiarato Lipavsky, secondo quanto riferito da "Shafaq". (Irb)