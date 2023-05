Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Tappa conclusiva di "Una vita da social", la campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato, nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della rete. Intorno al Truck della Polizia Postale, saranno presenti anche il Camper Rosa della campagna "Questo non è amore", il Nucleo Artificieri, le Squadre dei Cinofili, la Squadra Fluviale, la Polizia Scientifica, l'Ufficio Sanitario, la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria, il Reparto Mobile, le Fiamme Oro e la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato. Parteciperanno migliaia di studenti dei vari istituti della capitale, Autorità civili e militari, nonché ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo per sensibilizzare i giovani all'uso corretto del web.Roma, Villa Doria Pamphili – ingresso da via Leone XIII, 75 (ore 10)- Anteprima stampa della mostra "Letizia Battaglia senza fine". Intervengono: Daniela Porro, soprintendente Speciale di Roma, Paolo Falcone, curatore e Mirella Serlorenzidirettore delle Terme di Caracalla.Roma, Terme di Caracalla (ore 11:30) (segue) (Rer)