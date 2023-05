Brasile: Lula critica consiglio di sicurezza Onu, sta perdendo legittimità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ricerca della pace non può essere appannaggio dei Paesi sviluppati. Ci sono esempi di mediazione riuscita in Africa e in America Latina. C'è spazio, nelle diverse regioni del mondo, per iniziative che integrino gli sforzi delle Nazioni Unite", ha affermato Lula nel suo intervento all'evento che ha contato con la presenza di rappresentanti e ambasciatori di numerosi paesi africani. Per il capo dello stato brasiliano la stessa dinamica è evidente anche nelle istituzioni finanziarie internazionali. "Qualcosa di simile accade con le istituzioni finanziarie internazionali, che non hanno risposto alle esigenze dei paesi in via di sviluppo. Molti sono ancora pressati da condizionalità e soffocati da debiti impagabili. Vogliamo che la Nuova banca di sviluppo (Ndb), la banca del blocco di paesi del Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) si consolidi come alternativa di finanziamento e rafforzeremo il nostro impegno con la Banca africana di sviluppo", ha concluso. (Brb)