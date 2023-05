Migranti: Piantedosi, escludo sedazioni di massa nei Cpr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Escludo in maniera categorica che ci sia un orientamento della gestione sanitaria" dei Centri permanenza rimpatri (Cpr) finalizzata a sedazioni di massa. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, alla trasmissione "Piazzapulita" in onda stasera su La7. I Cpr, ha spiegato, "sono strutture dove più facilmente si concentrano persone per cui quel tipo di prescrizione si rivela purtroppo normale. A noi non risulta" che sia una prassi comune, "nella consapevolezza poi che sono strutture che vanno gestite con una certa attenzione". (Rin)