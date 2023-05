Usa: elezioni 2024, Biden in vantaggio nei sondaggi rispetto ad altri candidati democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è in grande vantaggio nei sondaggi relativi alle primarie democratiche in vista delle elezioni del 2024, nonostante un generale calo del tasso di approvazione dei suoi confronti. In un sondaggio condotto da Ssrs per conto dell’emittente “Cnn”, solo il 33 per cento dei partecipanti ha dichiarato che la rielezione di Biden sarebbe una “vittoria per il Paese”. Solo il 35 per cento ha espresso una “opinione positiva” nei confronti di Biden, in calo rispetto al 42 per cento dello scorso dicembre. Il presidente Usa conserva comunque un importante vantaggio rispetto agli altri candidati democratici: il 60 per cento dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato di voler votare per lui il prossimo anno, contro il 20 e l’8 per cento registrato rispettivamente per Robert F. Kennedy Jr. E la scrittrice Marianne Williamson. Il 58 per cento ha affermato che voterà “sicuramente” per Biden, mentre il 42 per cento ha sottolineato che “potrebbe cambiare idea”. (Was)