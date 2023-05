Usa: documenti Mar-a-Lago, due dipendenti di Trump hanno spostato scatole un giorno prima della perquisizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dipendenti di Donald Trump avrebbero “spostato alcune scatole di documenti” un giorno prima della perquisizione effettuata la scorsa estate dal Federal Bureau of Investigation (Fbi) nella residenza privata dell’ex presidente degli Stati Uniti a Mar-a-Lago, in Florida. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che lo staff di Jack Smith, il consigliere speciale incaricato di indagare sui documenti classificati ritrovati nella villa e che Trump ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato, starebbe guardando “con sospetto” ad una simile tempistica, che potrebbe rappresentare “un tentativo di ostacolare le indagini”. Secondo le fonti, alcuni dipendenti di Trump avrebbero spostato “documenti sensibili” anche prima di ricevere il mandato di comparizione risalente al maggio del 2022. Inoltre, le autorità sarebbero in possesso di prove che dimostrerebbero che Trump avrebbe conservato alcune carte classificate “in un posto visibile” nel suo ufficio, mostrandole in alcuni casi ad altre persone. Tutti questi dettagli, secondo le fonti, farebbero pensare ad un tentativo di ostacolare le indagini del dipartimento della Giustizia. John Irving, avvocato di uno dei due dipendenti che avrebbero spostato i documenti, ha dichiarato che il suo cliente non era a conoscenza del contenuto, essendosi offerto di aiutare un’altra persona a caricare alcune scatole a bordo di una automobile. (Was)