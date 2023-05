Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- - Presentazione volo Roma – San Francisco della United Airlines.Fiumicino, aeroporto Leonardo da Vinci (ore 14)- In occasione della Giornata della legalità il convegno pubblico sul tema della Sostenibilità come alternativa alla corruzione e sul diritto all'affettività e alla sessualità in carcere. Tra gli interventi quello del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone.Roma, Teatro India (ore 10) (segue) (Rer)