Brasile-Regno Unito: ministro Esteri incontra omologo britannico Cleverly

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha ricevuto l'omologo del Regno Unito, James Cleverly. Lo riferisce il ministero in una nota, in cui evidenzia che si è trattato della prima visita di un ministro degli Esteri britannico dal 2014. "Meno di un mese dopo la visita del presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, a Londra per l'incoronazione di re Carlos III, il ministro degli Esteri del Regno Unito, James Cleverly, ha discusso con il ministro Vieira dell'intensificarsi della cooperazione bilaterale su temi quali l'ambiente – compresa l'efficacia della donazione britannica al Fondo Amazzonia, annunciata durante la visita del Presidente Lula a Londra –, la salute, la scienza, la tecnologia e l'innovazione, tra gli altri", riferisce la nota. I due ministri "hanno inoltre affrontato il rafforzamento dei flussi commerciali e di investimento, la cooperazione nelle organizzazioni multilaterali e le questioni regionali e globali, come l'evoluzione della situazione politica in Venezuela, la crisi umanitaria ad Haiti e una soluzione negoziata del conflitto in Ucraina, oltre a riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", conclude. (Brb)