Russia: Usa sanzionano capo del Gruppo Wagner in Mali

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di Ivan Aleksandrovich Maslov, coordinatore delle unità dei mercenari russi del Gruppo Wagner in Mali. In una nota, il Tesoro ha ricordato che l’organizzazione è già sottoposta a sanzioni internazionali da parte di diverse giurisdizioni, anche alla luce del suo coinvolgimento nella guerra in Ucraina. “Il Gruppo Wagner sta tentando di nascondere i suoi sforzi per ottenere armi e attrezzature militari da utilizzare in Ucraina, grazie alla sua presenza in Mali e in altri Paesi della regione”, si legge in una nota. (Was)