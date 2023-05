Brasile: governo annuncia misure per ridurre prezzi delle automobili utilitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha annunciato una serie di misure con l'obiettivo di ridurre fino al 10,79 per cento il prezzo delle automobili, soprattutto utilitarie, il cui valore non superi i 120 mila real (22.500 euro). "Il primo obiettivo dell'iniziativa di oggi è sociale, per dare risposte alla popolazione che ne ha più bisogno. Oggi l'auto più economica sul mercato costa 68mila real (12.800 mila euro). Vogliamo innanzitutto ridurre questa cifra. Per questo, più piccola sarà l'auto, maggiore saranno gli incentivi per ridurne i prezzi", ha dichiarato il vicepresidente e ministro dello Sviluppo, Commercio, Industria e Servizi, Geraldo Alckmin. La stima del governo è che, con l'esenzione delle tasse federali, la cifra possa diminuire a meno di 60 mila real (11.200 real). (segue) (Brb)